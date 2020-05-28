حمدي الميرغني يعتذر لأهالي بني سويف : "أخوكم الصغير.. زلة لسان"

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو يظهر فيه الفنان الكوميدي حمدي الميرغني، يوجه رسالة اعتذار لأهالي محافظة بني سويف، قائلًا: "كل سنة وأنتو طيبين أنا آسف دي كانت ذلة لسان.. مستعد أبوس على رأس كل واحد بني سويفي".

وأضاف: "أنا عامل الفيديو ده لأني حابب أتأسف لكل أهالي بني سويف على أي غلطة غير مقصودة، مستحيل أتعمد أن أغلط في أهلي فأنا رجل صعيدي ومستحيل أن أغلط في أي حد من الشعب المصري والوطن العربي".

وتابع: "أنا آسف على الغلطة غير المقصودة (زلة لسان) وياريت محدش يزعل مني، وكل سنة وأنتم طيبين، أهل بني سويف على رأسي من فوق، وأنا مستعد أبوس على رأس واحد واحد بني سويفي، بس محدش يزعل مني، أعتبروني أخوكم الصغير، وبأكرر تاني وبقولكم أنا آسف".

وكانت حالة من الاستياء انتابت رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من أبناء محافظة بني سويف، بعد سخرية الفنان الكوميدي، حمدي الميرغني في أحد مشاهد "مسرح مصر" من أهالي بني سويف، عندما قال لأحد زملائه بالمسرحية "أنت لبسك معفن كده ليه أنت من بني سويف ؟!".

ووجه أبناء بني سويف رسائل لحمدي الميرغني، أبرزها: "تعالى بني سويف وشوف لبس أهلها عامل أزاي"، "فكك من جو أن الصعيد هتنزله تلاقينا ماشيين وساحبين البهايم ورانا عشان ده هري طفولي".