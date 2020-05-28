المساجد ترفع أذان النوازل في صلاة الجمعة غدا: صلوا في بيوتكم ظهرا

تشهد صلاة الجمعة غدا، تغيرا جزئيا في المشهد الدعوي، حيث تقام صلاة الجمعة بمسجد السيدة نفيسة بحضور 20 من العاملين بالأوقاف، في إطار خطة الدولة للعودة بصلاة الجماعة والجمع.

وتقيم الأوقاف شعائر صلاة الجمعة من المسجد بمراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية وإجراءات التباعد الاجتماعي، ونقل شعائر الصلاة عبر موجات الإذاعة، وشاشات التلفاز المصري، ويرفع بالمسجد آذان صلاة الجمعة.

ويستمر غلق المساجد والزوايا والمصليات غدا، إذ يستمر إقامة أذان النوازل، ويتضمن جملتي "ألا صلوا في بيوتكم ظهرًا.. ألا صلوا في رحالكم ظهرًا"، على نحو ما تم الجمعة الماضي.