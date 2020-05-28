ما موقف مساجد الجمهورية غدا مع إقامة صلاة الجمعة بالسيدة نفيسة؟

أكدت مجموعة إدارة الأزمة والعمليات بوزارة الأوقاف، أنّ صلاة الجمعة مقتصرة غدا على مسجد السيدة نفيسة فقط، ولن تقام في باقي المساجد، إذ يستمر الغلق للمساجد والزوايا والمصليات.

وأوضحت غرفة إدارة الأزمات، لـ"الوطن"، أنّه تقتصر إقامة صلاة الجمعة في هذه المرحلة على المسجد الذي تنقل منه شعائر صلاة الجمعة، مع استمرار تعليق الجمع والجماعات لحين الانتهاء من دراسة مقترح الرفع التدريجي لتعليق العمل بدور العبادة، ومناقشته مع وزارة الصحة ولجنة إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وتناقش الدراسة الأسبوع المقبل، وسيتم الإعلان عما ستنتهي إليه الدراسة في ضوء المستجدات والمتغيرات في حينه، حسب بيان للوزارة.

ويستقبل مسجد السيدة نفيسة اليوم أولى صلوات الجمع، بعد انقطاع عن صلاة الجماعة استمر لأكثر من شهرين، وتقيم الأوقاف شعائر صلاة الجمعة من المسجد بحضور 20 مصليا من العاملين بالأوقاف، وبمراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية وإجراءات التباعد الاجتماعي، ونقل شعائر الصلاة عبر موجات الإذاعة، وشاشات التلفاز المصري.

وتستمر الاوقاف في غلق ضريح السيدة نفيسة، فضلا عن استمرار غلق الأضرحة كافة على مستوى الجمهورية، في تلك المرحلة.