بعد أكثر من شهرين غياب.. إقامة صلاة الجمعة في السيدة نفيسة غدا

يستقبل مسجد السيدة نفيسة، غدا، أولى صلوات الجمعة والجماعة، بعد انقطاع عن صلاة الجمعة استمر لأكثر من شهرين، منذ صدور قرار التعليق في 21 مارس الماضي.

وتقيم الأوقاف شعائر صلاة الجمعة من المسجد بحضور 20 مصليا من العاملين بالأوقاف، وبمراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية وإجراءات التباعد الاجتماعي، ونقل شعائر الصلاة عبر موجات الإذاعة، وشاشات التلفاز المصري.

وأكدت فرصة إدارة الأزمات والمتابعة بوزارة الأوقاف، أنّه يتم اتخاذ إجراءات الحماية اللازمة للحماية والوقاية داخل المسجد، كذلك تتم عمليات التعقيم والتطهير اللازمة داخل المسجد منذ اليوم وحتى الغد.

وتشمل إجراءات السلامة ارتداء الكمامة، إحضار المصلى الشخصي، مراعاة التباعد الاجتماعي رأسيًّا وأفقيًّا بين المصلين، وقصر الأمر على أداء الشعائر فقط، عدم فتح دورات المياه، الالتزام بعدم المصافحة أو المعانقة.

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت أنّه في إطار العودة التدريجية لجوانب الحياة خاصة الاقتصادية منها، بضوابط وقائية واحترازية بعد عطلة عيد الفطر المبارك، التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء، إقامة شعائر صلاة الجمعة المقبل بمسجد السيدة نفيسة، وجرى التنسيق مع الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، على أن تكون إقامة صلاة الجمعة التي تليها من الجامع الأزهر بحضور 20 مصليا من العاملين بالمسجد والعاملين بالأزهر الشريف مع نقلها إذاعيا وتلفزيونيا.