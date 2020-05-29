بريد الوطن.. فلسفة خلود!

أرجوزة وقصيدة وظلال

تطوى الزمان فتنزوى الأميال

كتبت على وجه الطلاسم ومضة

ثغر الحكايا دفقة وخيال

أنقشت يا ألق الصباح لحاظها

وسقى الروى بحسنها شلال

أم أنها الآفاق تستبق الخطى

لتميد فى غسق الفراق تلال

فى بردها الصوفى فتنة عاشق

تلقيه بين تروسها الآمال

يستنشق الصبر الوجيب فؤاده

لم يبق فى كف الجوى مثقال

من يوسفيّك يا بتول براءة

والصبر فى أغلالها حمّال

شقت بسيف الهجر قافية الهوى

ما طيف وصلك فى الرياض ينال

قدّيسة الربع التليد ونسمة

فى كفّ سوسنة الهوى تختال

لليلانة رسم البهاء لحاظها

دهشت غداة لقائها الأقوال

مالت على كنف الدلال فهزها

شوق الريادة نظرة تغتال

فتصدر النسرين وانتفض الهوى

هجراً تلاشى طيفها يحتال

من عنتريات القصيدة شهقة

تترى يلاحقها الدروب جلال

عبدالناصر الكومى

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