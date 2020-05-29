بريد الوطن.. فلسفة خلود!
كتب:
بريد الوطن
10:01 ص | الجمعة 29 مايو 2020
أرجوزة وقصيدة وظلال
تطوى الزمان فتنزوى الأميال
كتبت على وجه الطلاسم ومضة
ثغر الحكايا دفقة وخيال
أنقشت يا ألق الصباح لحاظها
وسقى الروى بحسنها شلال
أم أنها الآفاق تستبق الخطى
لتميد فى غسق الفراق تلال
فى بردها الصوفى فتنة عاشق
تلقيه بين تروسها الآمال
يستنشق الصبر الوجيب فؤاده
لم يبق فى كف الجوى مثقال
من يوسفيّك يا بتول براءة
والصبر فى أغلالها حمّال
شقت بسيف الهجر قافية الهوى
ما طيف وصلك فى الرياض ينال
قدّيسة الربع التليد ونسمة
فى كفّ سوسنة الهوى تختال
لليلانة رسم البهاء لحاظها
دهشت غداة لقائها الأقوال
مالت على كنف الدلال فهزها
شوق الريادة نظرة تغتال
فتصدر النسرين وانتفض الهوى
هجراً تلاشى طيفها يحتال
من عنتريات القصيدة شهقة
تترى يلاحقها الدروب جلال
عبدالناصر الكومى
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