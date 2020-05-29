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محمود مسلم

بريد الوطن.. فلسفة خلود!

كتب:

بريد الوطن
10:01 ص | الجمعة 29 مايو 2020
بريد الوطن

بريد الوطن

أرجوزة وقصيدة وظلال

تطوى الزمان فتنزوى الأميال

كتبت على وجه الطلاسم ومضة

ثغر الحكايا دفقة وخيال

أنقشت يا ألق الصباح لحاظها

وسقى الروى بحسنها شلال

أم أنها الآفاق تستبق الخطى

لتميد فى غسق الفراق تلال

فى بردها الصوفى فتنة عاشق

تلقيه بين تروسها الآمال

يستنشق الصبر الوجيب فؤاده

لم يبق فى كف الجوى مثقال

من يوسفيّك يا بتول براءة

والصبر فى أغلالها حمّال

شقت بسيف الهجر قافية الهوى

ما طيف وصلك فى الرياض ينال

قدّيسة الربع التليد ونسمة

فى كفّ سوسنة الهوى تختال

لليلانة رسم البهاء لحاظها

دهشت غداة لقائها الأقوال

مالت على كنف الدلال فهزها

شوق الريادة نظرة تغتال

فتصدر النسرين وانتفض الهوى

هجراً تلاشى طيفها يحتال

من عنتريات القصيدة شهقة

تترى يلاحقها الدروب جلال

                                          عبدالناصر الكومى

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