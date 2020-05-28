بريد الوطن.. «الداخلية» ترد على شكوى مواطن من الدقهلية

بالإشارة إلى ما نشرته جريدتكم بعددها الصادر بتاريخ 27 مايو الماضى، متضمناً شكوى للمواطن «محمد الطرابيلى»، المقيم بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية، تحت عنوان «محافظ الدقهلية وملفات مفتوحة»، تضرر خلالها من بعض الظواهر السلبية التى يشهدها موقف الدراسات وميدان سندوب بمدينة المنصورة، والتى من بينها انتشار المخالفات المرورية، نود الإحاطة بأن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية قامت بتوجيه عدة حملات مرورية بالمنطقة محل الشكوى والمناطق المجاورة لضبط المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وقد أسفرت جهود تلك الحملات خلال الآونة الأخيرة عن ضبط 6964 مخالفة تعطيل حركة المرور.

لواء علاء الأحمدى- مساعد الوزير لقطاع العلاقات العامة والعلاقات

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