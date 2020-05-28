بريد الوطن.. خاطرة

فى الليل، يبدع الإنسان فى خلق جحيمه الخاص

وفى الصباح، يتفنن المحب فى

خلق براكين وزلازل قد تقضى عليه

وبين الليل والصباح دنيا

ذاك البائس وحده هو أعلم بها..

ذاك المصلوب على مذابح الهوى

والموءود بمقابر الحب والسهاد

والمقتول بيد من يحب

هو وحده أعلم

وأجدر بالوجع منا..

وأجدر بالآثام منا..

وبالآهات وحمل الثقل..

كان الله فى عونه، وألهمه الصبر والسلوان على فقدان قلبه

أسماء عبدالخالق

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