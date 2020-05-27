بريد الوطن.. «مياه الشرب» ترد على توقف العمل فى مشروعات سوهاج

إيماءً إلى ما نُشر بالموقع الإلكترونى الخاص بجريدتكم يوم الاثنين الموافق 9 مارس الماضى تحت عنوان «سوهاج توقف العمل فى 45 مشروعاً.. مشروع الصرف الصحى بالمنشاة لم يتم الانتهاء منه من 2003 حتى الآن بسبب فروق الأسعار»، والذى تضمن وقف العمل بتلك المشاريع إما لوجود مشاكل فى التمويل أو تقاعس من الشركات المنفذة، لعدم تمكنها من تسلم الأرض المخصصة، أو وجود تعديات من الأهالى، بحسب كاتب التقرير. نحيطكم علماً بأن مشروع صرف صحى المنشاة وأولاد حمزة أعمال التجارب والتشغيل لمحطة المعالجة جارية به، ومن المقرر نهو المشروع وتشغيله فى 30 يونيو القادم.

محاسبة غادة عبدالمنعم منصور - مدير إدارة العلاقات العامة

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