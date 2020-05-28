بريد الوطن.. مـبادرة تستحق الإشادة

مما لا شك فيه أن المبادرة الرائعة للدولة بشأن صرف مبلغ ألف وخمسمائة جنيه لأفراد العمالة غير المنتظمة على ثلاثة شهور، هى خطوة عظيمة ومحمودة، وتستحق الإشادة، حيث إنها تعلن بجلاء عن تضامن الدولة التام مع هذه الفئة من العمال الذين أصبحوا أكثر المتضررين من أزمة كورونا، إن الاقتصاد فى الكثير من دول العالم قد تأثر سلباً فى مجالات عدة بسبب هذا الوباء الرهيب، وتضامن الدولة مع هذه الفئة يعلى من قيم الانتماء والولاء والمواطنة، ويمثل حلقة متكاملة من حلقات حماية الدولة لشريحة ضخمة من الأسر الأولى بالرعاية فى ظل توقف عجلة الإنتاج فى الكثير من المصانع، وتعطل العديد من الأنشطة الاقتصادية على امتداد الجمهورية، وهذه المبادرة تكرس بقوة لمبدأ تطبيق التكافل الاجتماعى فى دولتنا، مع الاستمرار فى دعم الطبقات الفقيرة والمهمشة. لقد أخرج هذا الوباء أفضل ما فى الشعب المصرى، فقد سارع المصريون للتبرع لصندوق «تحيا مصر» لمساعدة المتضررين من الإغلاق بسبب كورونا، ولا ننس هنا تبرعات رجال الأعمال، واستجابتهم لعدم التفريط فى العمالة، وسعى الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى المختلفة لتوفير المساعدات العينية والمالية للأسر الأولى بالرعاية فى هذه الأزمة الطاحنة التى طالت كل دول العالم وزلزلت بشدة أقوى الاقتصادات العالمية.

د. عبدالمنعم بدوى عبدالوهاب

القاهرة

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