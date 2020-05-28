صور.. وصول طائرة أبوظبي وعلى متنها 245 مصريا لمطار مرسى علم

استقبل مطار مرسى علم الدولي، منذ قليل، رحلة طيران قادمة من أبو ظبي وعلى متنها ٢٤٥ راكبا مصريا من العالقين بالخارج، وذلك ضمن رحلات الجسر الجوي التي أقرتها الحكومة المصرية بتنسيق بين وزارات الخارجية والطيران والهجرة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كان في استقبال الطائرة مسؤولو مطار مرسى علم الدولي وأجهزة البحر الأحمر وفرق طبية من الحجر الصحى والطب الوقائى برئاسة الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر الذي أكد خضوع جميع الركاب وطاقم الطائرة للكشف الطبي والتحاليل الفورية فور نزولهم من سلم الطائرة بمعرفة الحجر الصحي والطب الوقائي.

وكشف أسامة منير، عضو ورئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة والسفر، أنه تم تخصيص عدد من الأتوبيسات السياحية المعقمة لنقل الركاب المصريين العائدين من الإمارات إلى فنادق الحجر الصحي بمرسي علم بعد توقيع الكشف الطبى عليهم فور وصولهم مباشرة المطار بواسطة فرق طبية من الحجر الصحى والطب الوقائى بمديرية الصحة بالبحر الأحمر.

وأشار عاطف عثمان مدير عام إحدى الفنادق السياحية المخصصة للحجر الصحي بمرسى علم أن فنادق مرسى علم استقبلت حتى اليوم ما يقرب من عشرة آلاف عالق مصري من العالقين بالخارج على متن حوالي ٥٥ رحلة طيران استثنائية من عدة دول عربية وأجنبية وأفريقية وذلك بالتنسيق مع أجهزة البحر الأحمر وتحت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن رحلات الجسر الجوى التى أقرتها الحكومة المصرية بتنسيق بين وزارات الخارجية والطيران والهجرة.