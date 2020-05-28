مطار مرسى علم يستقبل رحلة استثنائية قادمة من أبوظبي اليوم

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، مساء اليوم، رحلة طيران استثنائية سيرتها الشركة الوطنية القابضه مصر للطيران، لإعادة المصريين العالقين بالإمارات.

وأكدت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، أن الرحلة قادمة من أبوظبي، لإعادة المصريين العالقين هناك منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضافت المصادر، فور وصول الرحلة، سيتم إنهاء إجراءات وصولهم ويقوم أطباء الحجر الصحي بإجراء اختبارات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، عليهم داخل صالة الوصول ، ويتم نقل جميع الركاب، إلى مناطق العزل المخصصة لعزلهم لمدة 7 أيام، تنفيذا لقرار وزارة الصحة مع جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.