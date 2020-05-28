إيطاليا: عدد المتعافين من كورونا يرتفع بقوة متجاوزا 150 ألفا

شهدت إيطاليا، اليوم، ارتفاعا كبيرا في عدد المتعافين من وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" ليتجاوز 150 ألفا وثلاثة أضعاف حالات العدوى النشطة حاليا التي واصلت الانخفاض لأكثر من النصف منذ بداية التعايش مع الوباء، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقالت هيئة الحماية المدنية في بيانها اليومي إن وتيرة التعافي بين المصابين قفزت إلى 3503 متعافين جدد خلال آخر 24 ساعة ليبلغ مجموع المتعافين منذ تفشي العدوى 150604 متعافين تماثلوا للشفاء التام في حين زادت حصيلة الحالات المسجلة 593 حالة تصل بإجمالي كل حالات الإصابة المسجلة في إيطاليا إلى 231732 إصابة.

وأشارت الهيئة الإيطالية، إلى انخفاض حالات الإصابة النشطة حاليا 2980 حالة من الأمس إلى 47986 مصابا ما يقل 52 ألف حالة عن ما تم تسجيله في 4 مايو الماضي حيث بدء الرفع التدريجي للإغلاق وذلك نتيجة تناقص حالات المرضى بالعناية المركزة 16 إلى 489 مريضا والسريرية بأقل 350 إلى 7379 مريضا والمصابين قيد العزل المنزلي بأقل 2614 الى 40118 مصابا.

كما لفتت الهيئة الإيطالية، إلى تراجع وتيرة الوفيات اليومية الجديدة منذ الأمس إلى 70 وفاة ترفع إجمالي الوفيات ذات الصلة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) التي أحصيت في إيطاليا إلى 33142 وفاة منذ تسجيل أول حالة في 21 فبراير الماضي.

إسبانيا تسجل 182 إصابة جديدة بالوباء

وفي إسبانيا، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 182 إصابة جديدة بالوباء في يوم واحد و38 حالة وفاة في الأيام السبعة الأخيرة.

وقالت الوزارة على موقعها الإلكتروني الرسمي إن عدد الوفيات الإجمالي الرسمي يبلغ 27119 حالة أي بمقدار حالة واحدة أكثر مقارنة بالعدد الرسمي الذي أعلنته أمس الأربعاء (27118 حالة عندما أعلنت عن 35 وفاة في سبعة أيام)، مرجعة ذلك إلى تطبيقها الاستراتيجية الجديدة المعتمدة منذ 11 مايو الجاري.

وأوضحت الصحة الإسبانية، أن العدد الإجمالي للإصابات بتقنية تحليل تفاعل البوليمراز المتسلسل (بي.سي.آر) بلغ 237906 حالات ما يمثل ارتفاعا بـ1137 حالة مقارنة بالعدد المعلن عنه أمس الأربعاء عند 236769 حالة مرجعة الاختلاف مع عدد الإصابات المعلنة اليوم إلى وجود إحصاء لـ"حالات قديمة".

وبدأت إسبانيا خفض قيود العزل ضمن خطة تدريجية من أربع مراحل نحو العودة إلى الحياة الطبيعية وعليه يتم السماح للأفراد بالخروج لممارسة الرياضة والتنزه والتسوق كما تم فتح المقاهي والمحال التجارية والحدائق والمكتبات ولكن بسعة محدودة وضمن معايير صحية صارمة.

وفي سياق متصل، قالت قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، إن دول الاتحاد الأوروبي تدرس قرارا مشتركا حول فتح حدودها مع الخارج بعد 15 يونيو المقبل.