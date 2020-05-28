مع بدء خطة التعايش.. كل ما تريد معرفته عن مواعيد الحظر بعد إجازة العيد

وضع مجلس الوزراء خطة لعودة الحياة إلى طبيعتها، والتعايش مع فيروس كورونا كسائر الدول، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، وتبدأ تدريجيا بمجرد انتهاء إجازة عيد الفطر الجمعة المقبل، وتقدم "بوابة الوطن"، أكبر تغطية مفتوحة ولحظية عن كل الإجراءات التي تتخذها الحكومة في إطار عودة الحياة إلى طبيعتها، وكل ما يبحث عنه القارئ من معلومات رسمية وآراء ونصائح خبراء الصحة والاقتصاد والاجتماع وأصحاب الأعمال والشركات.

ما هي مواعيد حظر التجوال؟

حدد مجلس الوزراء مواعيد حظر التجوال بعد إجازة عيد الفطر المبارك لتكون أسبوعين بدءا من الساعة 8 مساء وحتى الساعة 6 من صباح اليوم التالي.

ما هي مواعيد عمل المحال التجارية؟

تم تحديد موعد عمل المحال التجارية بعد إجازة العيد ليتم غلقها الساعة 5 مساء، ويستثنى من ذلك القرار محال البقالة والسوبر ماركت والصيدليات والمخابز.

ما هي مواعيد عمل المواصلات العامة؟

تبدأ حركة المواصلات العامة والتي تشمل "القطارات، المترو، وسائل النقل الجماعي" بدءا من الساعة 6 صباحا وحتى 8 مساء.

متى تعود الأنشطة الرياضية لممارستها؟

تبدأ الأنشطة الرياضية والنوادي في العودة تدريجيا اعتبارا من منتصف يونيو المقبل.

متى يتم فتح المطاعم مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية؟

يتم فتح المطاعم والكافيهات مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية بداية من منتصف يونيو المقبل.

ما قيمة الغرامة المطلوبة في حالة عدم التزام المواطنين بارتداء الكمامة في الأماكن العامة ومواصلات النقل الجماعي؟

تم تحديد قيمة الغرامة الناتجة عن عدم التزام المواطنين بارتداء الكمامة في الأماكن العامة ومواصلات النقل الجماعي 4 آلاف جنيه.

ما هي مواعيد عمل البنوك؟

تم تحديد مواعيد عمل البنوك لتبدأ الساعة 9 صباحا ويتم تمديدها حتى الساعة 3 عصرا، منعا لتكدس العملاء وازدحامهم بأفرع البنوك.

ما هي مواعيد عمل منافذ بيع مشغلي خدمات الاتصالات؟

تبدأ مواعيد عمل منافذ بيع مشغلي خدمات الاتصالات بدءا من الساعة 9:30 صباحًا وحتى 2:30 مساء.

متى تعود دوائر ومأموريات محكمة استئناف القاهرة للعمل بها؟

أصدر المستشار بدري عبدالفتاح بدري، رئيس محكمة استئناف القاهرة، قرارًا بعودة العمل بجميع دوائر محكمة الاستئناف ومأموریاتها بصفة تدريجية اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 1 يونيو 2020.

ما هي مواعيد العمل في المولات؟

من المقرر فتح المولات بعد أسبوع إجازة عيد الفطر، وذلك على مدار أيام الأسبوع كما كان الحال خلال شهر رمضان، ليتم الإغلاق في الساعة 5 مساء.