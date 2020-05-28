فرنسا: 66 وفاة جديدة بكورونا.. والإجمالي 28662

سجلت فرنسا، اليوم، 66 حالة وفاة جديدة بجائحة كورونا المستجد "كوفيد 19"، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 28662 وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان إن عدد الحالات الموجودة في المستشفيات تراجع إلى 15208 أشخاص من 15680 مصابا قبل يوم.

ووصل إجمالي الإصابات بكورونا في فرنسا إلى 183300 حالة كما بلغ عدد الذين خرجوا من المستفيات 67191 شخصا من بين 101220 شخصا دخلوا اليها لتلقي العلاج من الفيروس.

وخففت فرنسا من إغلاقها الصارم في 11 مايو الجاري وتراقب السلطات الوضع عن كثب لمعرفة ما إذا كانت الإصابات ستتصاعد خلال الأيام المقبلة.

وأعلن مطار أورلي جنوبي باريس في وقت سابق، اليوم، إنه سيعيد فتح أبوابه في 26 يونيو المقبل، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية"الإخبارية.

وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، رفع القيود عن التنقل داخل البلاد، موضحا:"سنعيد فتح المدارس الإعدادية والثانوية أسرع مما كان متوقعا".