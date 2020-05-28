مي عمر تشجع متابعيها على الرياضة: استفيدوا من كل يوم بالحجر الصحي

نشرت الفنانة مي عمر، صورة من منزلها، ظهرت فيها بإطلالة رياضية، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور "انستجرام"، حيث وجهت رسالة إلى جمهورها بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكتبت "عمر"، تعليقا على الصورة: "القوة لا تأتي من الصالات الرياضية بل من تأتي من الرأس أولاً، استفيدوا جيدًا من كل يوم تقضونه في الحجر الصحي في ظل انتشار كورونا"

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، تسجيل 1127 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد كوفيد - 19، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ووفاة 29 حالة جديدة.

وقال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأضاف "مجاهد"، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الخميس، هو 20793 حالة من ضمنهم 5359 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و845 حالة وفاة.