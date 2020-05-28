عن "حفظ النفس" ومدتها 10 دقائق.. تفاصيل خطبة الجمعة بالسيدة نفيسة غدا

من المقرر أن يخطب دكتور على الله الجمال، أحد علماء وزارة الأوقاف، خطبة الجمعة غدا بمسجد السيدة نفيسة، حيث يشهد الجامع عودة صلاة الجمعة بعد أكثر من شهري توقف، منذ صدور قرار تعليق الصلوات الجامعة بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأكدت وزارة الأوقاف، في بيان لها، أن اختيار الجمال خطيبا يأتي في إطار خطة الوزارة لتمكين الشباب من مفاصل العمل العلمي والدعوي والإداري.

ومن جانبه، كشف الجمال، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، تفاصيل خطبة الغد، موضحل أنها تتراوح بين 10 إلى 12 دقيقة، وتدور حول حفظ النفس، وأنه من أعظم المقاصد الشرعية، مع التأكيد على الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات التي من شأنها المحافظة على سلامة الأرواح.

وأكد الجمال، على استمرار عمليات التعقيم الدائمة للمسجد، واتخاذ إجراءات الحماية اللازمة للحماية والوقاية.

وتشمل إجراءات السلامة ارتداء الكمامة، إحضار المصلى الشخصي، مراعاة التباعد الاجتماعي رأسيًّا وأفقيًّا بين المصلين، وقصر الأمر على أداء الشعائر فقط دون فتح الأضرحة، عدم فتح دورات المياه نهائيًّا، الالتزام بعدم المصافحة أو المعانقة.

ويستقبل مسجد السيدة نفيسة اليوم أولي صلوات الجمع، بعد انقطاع عن صلاة الجماعة استمر لأكثر من شهرين.

حيث تقيم الأوقاف شعائر صلاة الجمعة من المسجد بحضور 20 مصليا من العاملين بالأوقاف وبمراعاة جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية وإجراءات التباعد الاجتماعي، مع نقل شعائر الصلاة عبر موجات الإذاعة، وشاشات التلفاز المصري.