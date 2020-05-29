بعد مد مواعيد العمل.. تعرف على مواعيد البنوك بعد إجازة عيد الفطر

ترصد "الوطن" مواعيد البنوك بعد فترة إجازة عيد الفطر المبارك، خاصة في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد 19".

مواعيد عمل البنوك بعد إحازة عيد الفطر

قامت العديد من البنوك بتعزيز خدماتها المصرفية للمصريين بكافة أنواعها في شتى أنحاء الجمهورية أونلاين، لكن إن دعت الحاجة للذهاب، نقدم لكم مواعيد عمل البنوك في رمضان.

ووفقًا لقرار البنك المركزي المصري تبدأ البنوك المصرية عملها في تمام التاسعة والنصف صباحًا، بداية من اليوم الأحد 31 مايو الجاري.

ويستمر عمل البنوك من التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة 3 عصرا ، فيما تكون المواعيد للعاملين بالبنوك من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 3 عصرا، وذلك لإتاحة الفرصة للعملاء بإتمام التعاملات المصرفية والابتعاد عن الازدحام والتكدس على فروع البنوك.

وكان البنك المركزي المصري، اتخذ عدة قرارات لتخفيف عن المواطنين لمواجهة فيروس كورونا، ومنها تأجيل تحصيل أقساط القروض لمدة 6 أشهر، بالإضافة إلى إلغاء رسوم السحب من ماكينات الصرف الآلي في البنوك المختلفة.