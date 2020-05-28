البنوك تستقبل العملاء من 9.30 صباحا حتى 3 عصرا.. والكمامة شرط الدخول

تستعد البنوك العاملة في السوق المصرية، للعودة إلى العمل بعد إجازة عيد الفطر المبارك، بالتزامن مع انتشار وباء فيروس كورونا الجديد.

واتخذ البنك المركزي، عددًا من الإجراءات المهمة والجديدة لمجابهة الفيروس، وتقرر فتح أبواب البنوك أمام العملاء يوميًا من الأحد إلى الخميس بداية من التاسعة والنصف صباحًا وحتى الثالثة عصراً، أما بالنسبة للموظفين فحضورهم سيكون في تمام الساعة التاسعة وحتى الرابعة عصرًا.

وقررت البنوك أن تعمل بنصف طاقتها أي بحضور عدد من الموظفين لا يتعدى الـ50% للحفاظ على استمرار العمل وخدمة المواطنين وفي نفس الوقت الحفاظ على العملاء.

فيماأكد اتحاد البنوك انه لن يتم السماح للعملاء بدخول البنوك لتلقي الخدمة دون ارتداء كمامة.