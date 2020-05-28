نائب محافظ الدقهلية يستقبل 2 من جنود كمين البرث: أبطال يستحقون التكريم

استقبل هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، اثنين من أبطال كمين "البرث" بشمال سيناء، والذين نجوا من الهجوم الإرهابي على الكمين عام 2017، وذلك من أجل توفير كافة طلباتهم بتوجيه من الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بعد أن أبرز مسلسل الاختيار دور كل ضابط وجندي بالكمين في منع الإرهابيين من رفع رايتهم عليه.

وأشار الشيخ، إلى أنه استقبل البطل خالد محمد مستجير محرز، سائق الشهيد أحمد المنسي، وأحد الناجين من كمين البرث فى عام 2017، وهو أحد أبطال الكتيبة 103، والذي يقيم في مدينة المنزلة، ويعاني إعاقة فى العين اليمنى، وتركيب شرائح ومسامير فى الذراع الأيسر والأيمن، وقدمه اليسرى، كما استقبل الجندى خالد محمد مصطفي، احد جنود المعركة، وابن قرية "صدقا" التابعة لمركز تمى الأمديد، والذى أصيب خلال معركة البرث حيث أصيب بشظابا فى القدم، وأصيب بإعاقة فى الأذن اليسرى.

وأوضح الشيخ، أن الدكتور أيمن مختار، وجه بتوفير فرص عمل مناسبة لظروف الجنود الذين أصيبوا في المعركة، والإعداد لحفل تكريما لهم علي بطولاتهم مؤكدا" أنهم أبطال ويستحقون التكريم" .

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، سبق وأن كرم الجندي البطل خالد محمد مستجير محرز، سائق الشهيد أحمد المنسي، ومنحه وسام الجمهورية من الدرجة الثالثة.