"عزل قها" يحتفل مع المرضى بالشيكولاتة والعصائر

احتفل مستشفى الحجر الصحى بقها في القليوبية والمخصص لاستقبال المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعيد الفطر المبارك مع المرضى.

ووزع طاقم تمريض المستشفى الشوكولاتة والعصائر على المرضى مع وجبة الإفطار، لرفع حالتهم المعنوية في مواجهة الفيروس الفتاك.

كان مستشفى الحجر الصحى بقها، أعلن شفاء 11وخروج مصابا بفيروس كورونا، بينهم سيدتان مسنتان كانتا محجوزتين في العناية وتعانيان من أمراض مزمنة.

وارتفع إجمالي المتعافين في المستشفى إلى 235 حالة. ووصف المستشفى في بيان له خروج هذا العدد من المرضى بالعيد الحقيقي للفرق الطبية.

وأعلن الدكتور أحمد سعد خيامي مدير الفريق الطبي الخامس بالمستشفى، خروج و شفاء الطبيب أحمد مجدي أبو الدهب أخصائي الأطفال وحديثي الولادة بالإدارة الطبية بجامعة بنها.