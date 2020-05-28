خضوع 245 مصريا عائدين من الإمارات للحجر الصحي بفنادق مرسي علم

خضع المصريون العائدون من الإمارات، اليوم الخميس، عبر رحلة طيران قادمة من أبو ظبي لمطار مرسى علم للحجر الصحي بفنادق مرسى علم، وذلك لمدة أسبوع تحت إشراف طبي كامل للتأكد من خلوهم من أي إصابات بكورونا، وذلك كإجراء احترازي لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

كان مسؤولو مطار مرسى علم الدولي، مساء اليوم الخميس، استقبلوا طائرة أبوظبي وعلى متنها 245 راكبا مصريا من العالقين بالخارج، وذلك ضمن رحلات الجسر الجوي التي أقرتها الحكومة المصرية بتنسيق بين وزارات الخارجية والطيران والهجرة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

أشار عاطف عثمان، مدير عام إحدى الفنادق السياحية المخصصة للحجر الصحي بمرسي علم، لـ"الوطن"، أن المصريين العائدين من الإمارات خضعوا لإجراءات الكشف الطبي لدى وصولهم فنادق الحجر الصحي بواسطة فرق طبية مديرية صحة البحر الأحمر، وقامت بتوقيع الكشف الطبي عليهم فور وصولهم، وقياس درجة الحرارة بالإضافة إلى تعقيم جميع حقائبهم ومتعلقاتهم الشخصية فور نزولهم من الأتوبيسات السياحية.

ولفت إلى أن إدارة الفندق انتهت من إجراءات تسكينهم على مجموعات طبقاً لوصول الأتوبيسات السبعة المخصصة لنقلهم من مطار مرسى علم إلى الفندق مع اتخاذ الإجراءات الوقائية والتنبيه المشدد عليهم بالحفاظ على المسافة الآمنة وعدم مغادرة الغرف إلا نصف ساعة كل يوم للتمشية والإبلاغ عن أي مشكلة صحية أو أي أعراض طارئة للفريق الطبي المرافق لهم طول مدة لإقامة وذلك كإجراء احترازي لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأشار أسامة منير، عضو ورئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة والسفر في تصريحات صحفية اليوم لـ"الوطن"، أن فنادق مرسى علم استقبلت حتى اليوم ما يقرب من عشرة آلاف عالق مصري من العالقين بالخارج على متن حوالي 55 رحلة طيران استثنائية من عدة دول عربية وأجنبية وأفريقية وذلك بالتنسيق مع أجهزة البحر الأحمر.