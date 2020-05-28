"فكري": مستشفى السكة الحديد استقبل 3 حالات اشتباه بكورونا

أكد عبد الفتاح فكري رئيس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق والشركات التابعة، أن مستشفى العزل الذي تم تجهيزه لاستقبال الحالات المشتبه فيها من العاملين بالسكة الحديد ومترو الأنفاق، بالإصابة بفيروس كورونا المستجد، جاهز لاستقبال أي حالة، وقد استقبل بالفعل 3 حالات اشتباه متواجدين حاليا تحت الرعاية الطبية بمستشفى السكة الحديد بأبوزعبل، الذي تم تخصيصه للعزل وتجهيزه بأحدث الأجهزة .

وأوضح رئيس النقابة، في تصريحات له، أنه في حالة الاشتباه في أي حالة يتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحالة وجميع المخالطين ونقل الحالة لمستشفى المركز الطبي بالقاهرة، لفحصها بمعرفة المختصين، وفي حالة ثبوت الإصابة يتولى المركز الطبي نقل الحالة بسيارات إسعاف تم تجهيزها لحالات كورونا إلى مستشفى العزل بأبو زعبل.

وتقدمت النقابة العامة برئاسة عبد الفتاح فكري ولجانها النقابية الفرعية بالمناطق بخالص الشكر للواء طبيب عاطف إمام رئيس مجلس إدارة شركة المركز الطبي، لما يوليه من اهتمام بالمراكز الطبية لخدمة العاملين وكذلك خالص الشكر لجميع الأطقم الطبية والتمريض بكافة مستشفيات السكة الحديد وأقسامها على مستوى الجمهورية، لما يبذلونه من جهد في هذه الأيام وفي ظل الظروف الصعبة لهذا الفيروس اللعين الذي يجتاح العالم.