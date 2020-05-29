كنت عارفة إنها هتموت في اليوم ده.. يسرا تكشف اللحظات الأخيرة في حياة والدتها

قالت الفنانة يسرا، إنها لن تنسى لحظة إبلاغها بخبر وفاة والدتها "أنا كنت برتجف الدكتور قالي لو هتستمري هيجيلك أزمة قلبية، اهدي أو متدخليش، فقولتله لا هدخل، ولما دخلت عليها وهي بتموت في أيدي هديت وكان لازم أحضر اللحظة دي لأنها بتخليكي تشوفي حاجات عمرك ما فكرت فيها قبل كده وكنت عاوزة أبقى جنبها لآخر لحظة".

وأضافت يسرا، خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي، في برنامج "معكم"، المذاع على فضائية Cbc، "أمي دخلت المستشفى مخرجتش غير بعد 40 يوم، وكنت عارفة أن أمي هتموت في اليوم ده، وكانت واحدة صاحبتي قاعدة معايا وقولتلها أمي هتموت بكرة وكان إحساسي"، لافتة إلى أن كل هذا الشعور ظهر على الشاشة في مسلسل "خيانة عهد"، موضحة: "السنة اللي فاتت مشتغلتش كنت متضايقة شوية، لأن مرات بيبقي نفسنا في حاجة تحصل ومتحصلش متزعلوش واكتشفت أن ربنا كان كاتبلي ده علشان أقعد تحت رجل أمي وأبقى معاها في اللحظة دي".

وتابعت: "لو أمي كانت عايشة في زمن كورونا وقالولي ممنوع الزيارة كنت هعمل إيه، لذلك لازم منزعلش على حاجة بتروح مننا لأن هيجيلنا أحسن منها بس أحنا مش عارفين وأنا استمتعت أن قعدت تحت رجل أمي ووعدتها إني مش هسيبها ولا يوم وفي وقت تعبها كنت مسافرة لكن حسيت بكل حاجة ويمكن ربنا إداني الإحساس ده علشان يأهلني للحدث، وأن نجاحي النهارده بسبب رضاها عليا".