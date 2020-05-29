يسرا: وقعت في غرام "خيانة عهد" أول ما جالي

قالت الفنانة يسرا، إنها أحبت مسلسل "خيانة عهد"، منذ اللحظة الأولى، موضحةً: "وقعت في غرامه أول ما جالي"، ومشيرةً إلى أن كاتب المسلسل خاض تجربته الأولى.

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج "معكم"، على قناة "CBC": "الكاتب كتب المسلسل على إن نهاية الحلقات تبقى معروفة، لكن آخر 10 حلقات قلنا نغير شوية".

وحول مشاركتها في المسلسل وانتقامها من قتلة ابنها، الذي كان يجسد شخصيته الفنان خالد أنور: "الانتقام أهم لحظة عند أي ممثل، اللحظة اللي بشوفهم مش بيبصوا في عيني، هي اللحظة اللي بتبان فيها كرهي ليهم".

وأردفت: "قبل أي مشهد، كنت بتكلم مع حلا شيحة أو أي حد عن البصة، الشخصية كانت جواها غل ضد قتلة ابنها لأنهم خلوه مدمن وقتلوه ورموه في الشارع".