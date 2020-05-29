يسرا عن صدق مشهد وفاة ابنها في مسلسل خيانة عهد: استرجعت موت أمي

ردت الفنانة يسرا، على سؤال طرحته عليها الإعلامية مني الشاذلي في برنامج "معكم"، المذاع على فضائية CBC، عن أن الجميع تحدث والتفت للصدق الذي حدث خلال الحلقة الـ14 من مسلسل خيانة عهد الذي قدمته في السباق الرمضاني هذا العام، حيث شهدت الحلقة وفاة ابنها.

وقالت يسرا: "أنا خارجة من وفاة أمي ووجعي عليها مابيخلصش أنا بعيش حياتي لكن الوجع مابيروحش، حتى المقبرة اللي صورنا فيها كأنها بتقولي أنا أهو وفاكرة أن يومها كنا بنصور في نصف شهر شعبان وكنت صايمة وكل لحظة من ساعة ما اتقالي أن ابني في المسلسل مات وفي المشرحة ماكنتش شايفة غير أمي لأن وهي بتموت كنت بترعش أد المسلسل مليون مرة كأني محطوطة في كهرباء وبرجف".

وأضافت، "اللحظة دي مخيفة، مريعة، ويمكن الصدق اللي كان في المشهد لأن ساعتها مشوفتش غير اللحظة بتاعة وفاة أمي، لأن كان في رفض للحدث وينعيش في إنكار ومش عاوزة تصدقي الموقف ويتتمني أنه ميكونش حقيقة ويبقي كابوس لكن لما بنواجه الحقيقة الوحيدة في الحياة وهي الموت ساعتها عرفت وأتاكدت منه في اللحظة دي".