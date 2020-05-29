بقيمة 36 مليون جنيه.. تنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحي بالمنوفية

كشف الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أنه جارى تنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحي بقيمة 36 مليون جنيه تقريباً.

وتتمثل هذه المشروعات فى إحلال وتجديد وتدعيم شبكات مياه الشرب بنواحي مراكز المحافظة بإجمالي أطوال 45 كم أقطار مختلفة بقيمة 14 مليون جنيه، إحلال وتجديد ودق وتغويص 27 بئرا ارتوازيا بمحطات مياه الشرب بقيمة 11 مليون جنيه، إحلال وتجديد وإعادة تأهيل محطات مياه شرب بحاري ( كبيره - صغيره) بقيمة 2 مليون جنيه لضمان استمرار ضخ المياه للمواطنين بنفس الجودة والطاقة الاستيعابية .

وأضاف، تتم عملية احلال وتجديد لشبكات انحدار وخطوط طرد ومحطات (معالجة - رفع) الصرف الصحي بتكلفة تُقدر بنحو 9 ملايين جنيه للقضاء نهائيا علي مشاكل الصرف الصحي وذلك في إطار العمل المستمر علي وضع حلول غير تقليدية لتحسين شبكات الصرف الصحي بالمحافظة .

وأكد أن هذا التطوير يتم بناء على التوجهات العامة للدولة وتوجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، بالاهتمام بعمليات الإحلال والتجديد ومتابعة حالة محطات مياه الشرب والصرف الصحي، وإطالة العمر الافتراضي لها، ورفع كفاءتها في إطار خطة الشركة لتحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين داخل المحافظة.

وأشار إلى أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية يشهد العديد من أعمال الإحلال والتجديد بهدف القضاء على مشاكل ضعف ضخ المياه بالإضافة إلى ضمان استمرار انتاج مياه مطابقة للمواصفات القياسية والقضاء على مشاكل الصرف الصحي .