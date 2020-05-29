مدحت العدل يتوعد شخصا هاجمه: سأجعله يندم على كل حرف كتبه بـ"القانون"

رد المنتج والسيناريست مدحت العدل، على الهجوم الذي تعرض له مؤخرًا، على خلفية تصريحاته المثيرة للجدل، بشأن أحقية نادي الزمالك بلقب نادي القرن الأفريقي.

وتوعد العدل، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، شخصًا وصفه بالبذيء، أو الأشخاص الذين هاجموه بأن رده سيكون قويًا بالقانون: "للمرة الأولى أقرأ ما كتبه عني هذا الشخص (البذيء) أو الأشخاص وردي سوف يكون قوياً وبالقانون والقانون فقط وسوف أجعله يندم على كل حرف كتبه إن شاء الله".

وشارك العدل، تغريدة لأحد مشجعي نادي الزمالك، وكتب فيها: "بلاغات للنائب العام ضد كل الأكونتات اللي شاركت في الحملة القذرة المشبوهة ضد شيكابالا ودكتور مدحت العدل".

وكان محمود عبدالرازق "شيكابالا"، كابتن فريق كرة القدم بنادي الزمالك، قد تعرض مؤخرًا لهجوم مماثل، في الفترة الأخيرة، من قبل بعض مشجعي النادي الأهلي.