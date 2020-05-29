بالأسماء.. 15 مستشفى لعزل مصابي كورونا في محافظة المنوفية

تستمر وزارة الصحة والسكان، في تكثيف الاستعدادات لمواجهة انتشار فيروس كورونا بمختلف محافظات الجمهورية، وخصصت الوزارة عدد من المستشفيات بكل محافظة لتقديم الخدمة الطبية بها لمصابي فيروس كورونا.

أسماء مستشفيات العزل في محافظة المنوفية

وتستعرض "الوطن" أسماء مستشفيات العزل بمحافظة المنوفية كالتالي:

بركة السبع

الشهداء المركزي

جراحات اليوم الواحد أشمون

الهلال شبين الكوم

شبين الكوم

منوف العام

الباجور المركزي

قويسنا المركزي

أشمون المركزي

تلا المركزي

السادات المركزي

زاوية الناعورة المركزي

سرس الليان المركزي

صدر منوف

صدر شبين الكوم