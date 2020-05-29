فيديو.. أستاذ أمراض صدر عن وفيات كورونا: المرض بطبيعته غير قاتل

قالت الدكتورة جيهان العسال أستاذ الأمراض الصدرية بطب عين شمس، ونائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة، إن معدل وفيات فيروس كورونا حول العالم ليس كبيرا، لأن المرض طبيعته غير قاتل.

وأضافت العسال، خلال حديثها مع الإعلامية جومانة ماهر، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على شاشة "القناة الأولى المصرية"، أن نسبة الوفيات متوسطها حول العالم من 5% لـ 8% من معدل الإصابات، مشيرة إلى أن خطورة فيروس كورونا في كونه سريع الانتشار ويخلف وراءه أعدادا كبيرة، مع عدم توافر علاج.

وأكدت أن مصر معدلات الوفيات بها بلغت 5% من المصابين، مشيرة إلى أن المرض ينتشر بسبب قلة الالتزام بالقدر الكافي بالتعليمات والاجراءات الاحترازية والتهاون بالمرض.