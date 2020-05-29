وسط تدابير كورونا.. توريد 130 ألفا و564 طن قمح بالمنوفية

قال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، إنَّ إجمالي ما تمّ توريده من محصول القمح لهذا العام بلغ 130 ألفًا و564 طن قمح، وذلك منذ بداية موسم الحصاد وسط إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أن ما تم توريده اليوم الجمعة 776 طن قمح ، حيث بلغت السعة التخزينية للمحافظة 216 ألف طن وهو ما يفوق المستهدف.

وأكد محافظ المنوفية المتابعة الدورية لاستلام الأقماح الجديدة بالشون والصوامع بنطاق المحافظة حتى الانتهاء من موسم الحصاد.

وشدد على تسهيل كل الإجراءات في أثناء الإستلام والتسهيل على المزارعين، وتذليل العقبات التى تعوق عمليات التوريد حفاظًا على المحصول باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية المهمة.