في العيد.. تنفيذ 825 حالة إزالة واسترداد 25 فدانا من أملاك الدولة

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن العاملين في الإدارة المحلية بكل المحافظات عملوا خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك من أجل خدمة المواطنين، والاهتمام بأعمال النظافة ورفع المخلفات بصورة يومية، وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بكل حسم ومنع أي محاولات للبعض في استغلال الإجازة للقيام بمخالفات بناء جديدة أو التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك وأراضي الدولة.

وأشار شعراوي، إلى أنه تم التصدي بكل قوة وحزم لأي محاولات من بعض المواطنين لاستغلال فترة العيد وارتكاب مخالفات حفاظاً على حق الدولة وهيبتها، مبينا أنه تم تنفيذ 825 حالة إزالة لمخالفات بناء وتعديات متنوعة بمختلف المحافظات وذلك بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الدولة نجحت في استرداد 25 فدانا و20 ألف متر مربع من أملاكها بعدد من المحافظات خلال أسبوع العيد في الفترة من يوم السبت 23 مايو وحتى الخميس 28 مايو 2020، حيث تم تنفيذ 120 إزالة لتعديات قام بها بعض المواطنين على أراضي الدولة سواء بإقامة مباني وأسوار وكذا بالزراعة عليها.

جاء ذلك خلال تقرير تلقاه وزير التنمية المحلية، اليوم الجمعة، من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول جهود المحافظات خلال إجازة عيد الفطر المبارك، فيما يخص ما تم إزالته من تعديات على أراضي وأملاك الدولة بالبناء والزراعة ومخالفات البناء بمحافظات الجمهورية تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

وقال وزير التنمية المحلية، إن التقرير أشار إلى أن المحافظات نجحت في إزالة 555 حالة لتعديات بالبناء على 25 فدان أرضي زراعية ملكية خاصة للمواطنين ، كما تم إزالة 150 حالة لمخالفات البناء على مساحة 25 ألف متر مربع.

وأكد وزير التنمية المحلية، أنه لا تهاون في استرداد أملاك وأراضي الدولة كاملة وازالة أي تعديات عليها، مشددا على ضرورة استمرار جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بكل قوة في هذا الملف للحفاظ على حقوق الدولة وعدم ترك أي مخالفة والتصدي بكل حسم لأي تعديات في ظل المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لنتائج الإزالات والمتابعة اليومية لرئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.