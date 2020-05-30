باستخدام التكنولوجيا.. 3 مشروعات بين مصر واليابان في مجال التعليم

تشهد المرحلة المقبلة تعاونا بين مصر واليابان، من خلال مؤسسة مصر تستطيع، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي، للمساهمة فى تطوير التعليم الأساسي، والتعليم العالي.

وهناك تعاون مستمر بي الؤسسات الطبية والأكاديمية اليابانية ووزارة التعليم العالي بمصر، من خلال الدبلوماسية الصرية والملحقية الثقافية، وإدارة البعثات بالسفارة الصرية باليابان.

ويتضمن هذا التعاون الأكاديمي، من خلال 3 مشروعات قائمة، كالتالي:

المشروع الاول:

-الأول للتعليم الأساسى والطلاب ذوى القدرات الخاصة، ومؤسسة أولادنا لفنون ذوى القدرات الخاصة، وجمعية الصداقة المصرية اليابانية، والمدارس اليابانية بمدينة كيتامى ومعهد مينت للغات باليابان MINT Application.

المكتبة الرقمية التعليمية للغات، والأنشطة اليدوية باللغة اليابانية، والإنجليزية والعربية ولغة الإشارة.

المشروع الثانى للتعليم الجامعي

-برنامج البيئة العالمى World Environment Project لمشروعات الوقاية واستخدام الذكاء الاصطناعى فى توفير المشروعات الأكاديمية والأدوات الإلكترونية بالتعاون مع جامعة تشوكيو اليابانية Chukyo university.

المشروع الثالث:

-تسخير التكنولوجيا فى تقديم مكتبة ثقافية تاريخية بالمتحف المصري الكبير، بالتعاون مع جامعة تشوكيو اليابانية، وجامعة بولى تيك بهونج كونج.