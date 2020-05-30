الأرصاد الجوية تحذر من الشبورة المائية اليوم.. والعظمى بالقاهرة 29

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد السبت، طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، وأن تكون الرياح معتدلة تنشط أحيانا مع نزول شبورة خفيفة صباحا.

كما توقع الخبراء أن تشهد السواحل الشمالية، طقس لطيف، والرياح معتدلة وأن يشهد شمال الصعيد طقس معتدل، وأن يشهد جنوب الصعيد طقس حار والرياح معتدلة.

كما توقع الخبراء، أن يسود خلال فترة الليل طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس مائل للبرودة، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس مائل للبرودة، ومن المتوقع أن تنشط نشاط الرياح على جنوب سيناء تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بالقاهرة، فالعظمى هي 29 درجة والصغرى 19 درجات، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 18، ومطروح العظمى 23 والصغرى 17، وسوهاج العظمى 34 والصغرى 20، وقنا العظمى 36 والصغرى 21، الأقصر العظمى 36 والصغرى 22، وأسوان العظمى 37 والصغرى 25.