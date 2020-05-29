لحمايتك من كورونا.. كيفية التفرقة بين الكمامة الأصلية والتقليد

مع انتشار فيروس كورونا حول العالم، فرضت الحكومة المصرية، ارتداء الكمامات إجباريا في المنشآت الحكومية، أو أي مكان مغلق، بما فيها وسائل النقل الجماعي، بدءً من الغد، وذلك لحماية المواطنين من "كوفيد- 19".

ولكي تكون الكمامة ذات قيمة، وتعمل على الحماية من الفيروس، يجب أن تكون أصلية.

وتستعرض "الوطن"، طريقة التفريق بين الكمامة الأصلية والتقليد، وفق موقع gear best كالتالي:

1- أقطع الكمامة وأشعل النار في الجزء الداخلي الخاص بها، اذا اشتعلت سريعا، فهي مغشوشة أما الكمامة الأصلية ستنكمش.

2- أملأ الكمامة بالمياه، فإذا تسرب الماء فهي غير أصلية.

3- الكمامة الأصلية لا تعكس الضوء عكس التقليد.

4- أشعل ولاعة أمامك، وأنفخ وأنت ترتدي الكمامة، فإذا انطفأت فهي مغشوشة.