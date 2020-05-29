"القوى العاملة" تعلن عن 15 وظيفة بالسعودية: رواتب مجزية والإقامة مجانا

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، نجح في توفير 15 فرصة عمل برواتب مجزية على مهنة مندوب مبيعات تجزئة، بمجموعة شركات تعمل في مجال المواد الغذائية

وقال وزير القوى العاملة، إنه نظرا لتعليق الرحلات الدولية والاجراءات الاحترازيه بالمملكة، سوف يتم الإعلان عن الوظائف عبر الصفحة الرسميه لمكتب التمثيل العمالي وموقع القنصلية العامة المصرية بجدة، بحيث يكون شغل هذه الفرص ممن استغنت عنهم الشركات أو من باحثي نقل الكفالة على شركات أخرى.

ونوّه وزير القوى العاملة، إلى أن مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بالخارج تبذل كل الجهد من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لها بأسواق العمل بهذه الدول.

فيما أوضح المستشار العمالي بجدة وليد عبدالرازق أحمد، أنه يشترط في المتقدم لشغل هذه المهنة، ألا تقل خبرته عن عامين كمندوب مبيعات بالسعودية، وحاصل على مؤهل متوسط فما فوق، ولا يزيد العمر على 30 عاما، ولديه نقل كفالة، فضلا عن حصولة على رخصه قيادة سارية ومتمكن من قيادة سيارة "جامبو 3 أطنان"، ويفضل من لديه القدرة على التواصل باللغة الإنجليزية.

وأشار المستشار العمالي إلى أنه من يتوافر لديه هذه الشروط إرسال سيرته الذاتيه عبر الايميل / career,ksa@gandour.com، أو عبر واتس آب 05054832520.

وأكد أن مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بالخارج تبذل كل الجهد من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لها بأسولق العمل بهذه الدول.