"القوى العاملة" تعين 135 عاملا بالفيوم.. وتوفر 10 آلاف وظيفة

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين 135 شاباً من بينهم اثنين من ذوي الاحتياجات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص، وذلك من واقع رد شهادات القيد "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة لمديرية القوى العاملة بمحافظة الفيوم ، فضلاً عن توفير 10112 فرصة عمل للشباب من بينهم 30 فرصة لذوى الهمم بالقطاع الخاص، من أصحاب المؤهلات العليا، وفوق المتوسطة، والمتوسطة، والعمالة الفنية، والعمالة العادية، وذلك من خلال النشرة الشهرية التي تصدرها الوزارة.

تلقي وزير القوى العاملة، تقريرا بذلك من عرفان الشافعي وكيل الوزارة مدير مديرية القوى العاملة في الفيوم، في هذا الخصوص عن ما تم خلال شهر أبريل الماضي، أوضح فيه أن المديرية صرفت المنحة الإستثنائية للعمالة المسجلة بوحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية لـ3934 عاملا وبإجمالي مليون و972 ألفا و660 جنيها.

وأشار إلي أنه تم تسجيل 138 من راغبي العمل ومختلف المؤهلات بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما تلقت المديرية 190 شكوى عمالية، تم تسوية 22 منها ودياً، وتعذر التسوية لـ122 تم رفعها للقضاء، و37 شكوى تم حفظها، و9 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

كما تابعت مديرية القوى العاملة بالفيوم، الإجراءات الاحترازية والتعقيم وموقف العمالة لنحو 164 منشأة، من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية ومكاتب التفتيش العمالي.