"القوى العاملة" تعلن عن 90 وظيفة بالسعودية: رواتب مجزية وإقامة مجانية

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، نجح في توفير 90 فرصة عمل على مهن مختلفة بإحدى شركات الإنشاء والتطوير العمراني، براتب شهري 1700 ريال سعودي، إضافة إلى 300 ريال بدل طعام، والسكن والمواصلات والتأمين الطبي مؤمن من قبل الشركة.

ونوّه وزير وزير القوى العاملة، إلى أن مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بالخارج تبذل كل الجهد من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لها بأسواق العمل بهذه الدول.

وأوضح المستشار العمالي بجدة وليد عبدالرازق أحمد، أن المهن المطلوبة هي: "مبلط، ودهان (نقاش)، وجبس بورد، وسباك، وكهربائي، وعامل عادي"، مشيرا إلى أنه نظراً لتعليق الرحلات الدولية، والإجراءات الإحترازية بالمملكة سيتم الإعلان عن هذه المهن على صفحة مكتب التمثيل العمالي بجدة وموقع القنصلية وموقع القنصليه الرسمي، بحيث يكون شغل هذه الفرص ممن استغنت عنهم الشركات أو من خلال نقل الكفالة على شركات أخرى.