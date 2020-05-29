بـ إجراءات صحية صارمة.. مطار أورلي بفرنسا يعيد فتح أبوابه 26 يونيو

يعيد مطار أورلي فتح أبوابه أمام المسافرين ابتداءً من 26 يونيو المقبل، مستأنفا الرحلات السياحية بعد إغلاقه بسبب تداعيات فيروس كورونا، على أن يتمّ تطبيق إجراءات صارمة كوضع كمامة وتوزيع المعقمات.

وجرى الإعلان عن هذه الخطوة مع استعداد فرنسا لاستعادة حياة شبه طبيعية بداية الأسبوع المقبل، وفقا لما نشره موقع "فرانس 24".

وأكد أجستان دو روماني المدير العام لمجموعة "مطارات باريس" أن "المجموعة ترغب في العودة السريعة للرحلات السياحية وللأنشطة الاقتصادية، وتعمل على تحضير إعادة افتتاح المطار في أفضل الظروف الصحية".

وستطبق إجراءات صحية صارمة في المطار بعد فتحه كإلزامية وضع الكمامات، وتوزيع المعقمات، والتذكير بمسافة الأمان الاجتماعي. وعند الوصول إلى المطار، ستقاس درجة حرارة المسافرين بفضل كاميرات حرارية.

يشار إلى أن هذا الإجراء أعلن عنه مع استعداد فرنسا لاستعادة حياة شبه طبيعية بدءاً من 2 يونيو، إذ يرتقب أن تعيد المطاعم والمقاهي والحانات فتح أبوابها في ذاك التاريخ، في حدث سيترافق مع السماح مجدداً بالتنقل بحرية في أنحاء البلاد، وذلك في ظل تباطؤ تفشي فيروس كورونا محليا.

ومن بين الحريات المستعادة، تبرز حرية التنقل إذ سيرفع القيد الذي كان مفروضاً على الفرنسيين للتنقل في بلادهم منذ 11 مايو.

ومن المتوقع أن تستعيد الحياة الاجتماعية بعضا من بريقها مع إعادة فتح الحانات والمقاهي والمطاعم بعدما أغلقت في منتصف مارس.

وحول فتح الحدود، أعلن رئيس الحكومة الفرنسية إدوار فيليب أنّ باريس تؤيد إعادة فتح الحدود الأوروبية الداخلية في 15 يونيو من دون فرض حجر صحي لمدة 14 يوماً على المسافرين. وقال "سنطبق المعاملة بالمثل" في حال فرضت دول الحجر على الفرنسيين.

وبشأن الحدود الأوروبية الخارجية، أوضح رئيس الحكومة الفرنسية أنّ باريس ستقيّم الوضع برفقة شركائها في 15 يونيو و"سيتخذ القرار جماعيا".