إصابة 6 في حادث مروري بـ "صحراوي بني سويف"

أصيب 6 أشخاص، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي بعد نفق سنو اتجاه محافظة المنيا.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل 4 مصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي، ومصابين إلى مستشفى الشيخ فضل.

وتبين أن المصابين هم "بدرية . ا د م" 50 عاما، تقيم محافظة الإسكندرية، ومصابة بجرح قطعي بالوجه حوالي 5 سم، وكدمات متفرقة بالجسم، و"سعيد . م . م" 54 عاما، مقيم بالإسكندرية، ومحمود محمد 54 عاما، مقيم بالإسكندرية، موظف بشركه المياه، مصاب سحجات وكدمات بالجسم، و"علي . ر . م" 57 عاما، نجار مسلح، مقيم دشنا بمحافظة قنا، و"محمد . ف . خ" 14 عام، مقيم محافظة قنا، طالب، مصاب كدمات بالجسم.

كما أسفر الحادث عن إصابة كلا من: " ندى . م . أ " 6 سنوات، تقيم محافظة قنا، مصابة سحجات بالجسم، و " سلامة . ع . س " 26 عاما، سائق، مقيم محافظة قنا، مصاب اشتباه كسر بالعمود الفقري.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي والشيخ فضل لتلقي العلاج، والإسعافات الأولية.