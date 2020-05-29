توريد 184 ألف طن قمح في الدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، توريد نحو 184 ألف طن من محصول القمح المحلي للشون والصوامع بنطاق المحافظة، خلال 44 يوما منذ بدء موسم التوريد منتصف أبريل الماضي.

وقال مختار، في تصريح، إن المحافظة تمتلك 29 موقع شون وصوامع لاستقبال الأقماح، لافتا إلى وجود لجان للمتابعة الميدانية من الوحدات المحلية تتابع على مدار اليوم عمليات التوريد والتجاوب الفوري.

ومن جانبه قال المهندس السيد دايرة وكيل وزارة التموين، إنه يتم استلام محصول القمح يوميا من المزارعين والموردين بعد التأكد من سلامة الإقماح ومطابقتها للمواصفات.

وقال المهندس شريف صليب، مسؤول منظومة توريد القمح بمديرية تموين الدقهلية، إن مخزون الصوامع بلغ 183472 طنا، منذ بدء التوريد.