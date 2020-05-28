توريد 18328 طنا.. استئناف العمل ببنكر إسنا لتوريد القمح

أعلن الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، اليوم، استئناف العمل ببنكر إسنا لاستقبال واستلام القمح، كما أعلن وصول كمية القمح الموردة للمواقع التخزينية بالمحافظة، منذ بدء التوريد يوم 15 أبريل الماضى، وحتى اليوم إلى 18328 طنا و736 كيلو قمح للشون والصوامع، وذلك بنسبة 53.5% من السعة التخزينية بمحافظة الأقصر، حيث تم التسليم لكميات القمح بالضوابط القانونية وسط إجراءات احترازية مشددة ودون معوقات أو تزاحم.

وأكد وكيل التموين بالأقصر، أن عمليات التوريد لكميات القمح للشون والصوامع تسير دون أي مشكلات عقب التقلبات الجوية الأخيرة، وذلك وسط وجود إجازة للجان الفرز، وضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة التجمعات وانتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، موضحاً أنه تم بدء العمل منذ أيام في توريد حصاد موسم القمح في صومعة وشونة مدينة أرمنت بطاقة تخزينية 6100 طن، وكذلك بنكر وشونة إسنا بسعة 28 ألف طن، حيث تم البدء في استلام وتوريد كميات القمح إلى الشون والصوامع.