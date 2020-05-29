لمواجهة كورونا.. إسلام وأصدقاؤه يتبرعون بأدوات طبية لمستشفى نصر النوبة

منذ ظهور أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، في أسوان، لم يتوان ابن النوبة إسلام محمد، وجيرانه وأصدقاؤه، عن دعم الفرق الطبية والأهالي لمواجهة الأزمة قدر استطاعتهم، وأطلقوا مبادرات توعية للأهالي بكيفية التعامل مع الأزمة، إلى جانب جمع تبرعات مادية لإمداد المستشفيات بما ينقصها.

عبر صفحته الشخصية على فيس بوك، أعلن النوبي إسلام، حاجة مستشفى نصر النوبة، لمزيد من الأدوات الطبية التي تحتاجها الفرق الطبية، تحسبًا لاستقبال مزيد من الإصابات بفيروس كورونا، خاصة بعد ارتفاع أعداد الإصابات خلال الأيام الماضية، وبحسب روايته لـ"الوطن" طلب من القادرين التبرع بما يستطيعون لشراء أدوات طبية تكفي طواقم المستشفى في حال زيادة أعداد الإصابات بشكل مفاجئ، خوفا منهم على أهاليهم ومساعدة للحكومة في مواجهة الأزمة.

لم تمض سوى ساعات قليلة، وتواصل مع إسلام 4 من الشباب وأعلنوا تبرعهم بمبالغ لشراء كمية من الكمامات والكحول والقفازات الطبية: "وصلنا الكميات لإدارة المستشفى"، وبحسب تعبير الرجل الأسواني، يسعى هو وباقي شباب النوبة، لتوعية الأهالي بشكل مستمر للوقاية من الفيروس، من خلال حملات التوعية لتفادي الإصابات.