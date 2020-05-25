أخبار البنوك.. تفاصيل رمز الـQR Code وكيفية دفع مستحقاتك الحكومية به

اتجهت الحكومة المصرية، خلال الفترة الأخيرة، إلى تقليل استخدام الكاش، والدفع بواسطة القنوات الإلكترونية، إذ يمكن للمواطنين سداد المستحقات الحكومية عبر نقاط التحصيل الإلكتروني بالجهات الإدارية من خلال رمز الاستجابة السريع "Qr Code" بواسطة المحافظ الإلكترونية بالهواتف المحمولة.

وتستعرض "الوطن"، كيفية سداد المستحقات الحكومية عن طريق خاصية الـQr Code، على النحو التالي:

خطوات استخدام رمز الاستجابة السريع Qr Code

اضغط على الزر الأخضر بالماكينة تظهر لك 3 خيارات (عملية دفع - استعلام برقم العملية - إلغاء دفع بالمحفظة).

- قم باختيار عملية دفع.

- ستظهر لك قائمة بخيارات الدفع وإدخال المبلغ المطلوب سداده.

- الضغط على زر الموافقة.

- يقوم المواطن بفتح المحفظة الذكية على هاتفه المحمول واختيار "المشتريات".

- يقوم بعمل مسح أو scan لرمز الـQr Code من الماكينة.

- ستظهر لك بيانات المدفوعات والمبلغ المطلوب سداده.

- يضغط المواطن على كلمة دفع ثم يضغط على تأكيد الدفع.

- تظهر لك رسالة خصم المبلغ ونجاح العملية وبيانات العملية المُنفذة.

- يجري استكمال العملية من خلال الماكينة إذ يقوم الصراف باستخراج إيصال المكتب وإيصال خاص بالمواطن.