بالأسماء.. "الصحة" تخصص 17 مستشفى عزل بسوهاج

تواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها لتداعيات فيروس كورونا المستجد بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولا بأول، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة، ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وتستعرض "الوطن"، خلال السطور التالية أسماء مستشفيات العزل بمحافظة سوهاج، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

أسماء مستشفيات العزل بمحافظة سوهاج

ـ مستشفى طهطا العام.

ـ مستشفى البلينا المركزي.

ـ مستشفى الهلال.

ـ مستشفى سوهاج التعليمي.

ـ مستشفى طما المركزي.

ـ مستشفى المنشأة المركزي.

ـ مستشفى أخميم المركزي.

ـ مستشفى المراغة المركزي.

ـ مستشفى صدر سوهاج.

ـ مستشفى سوهاج العام.

ـ مستشفى جرجا العام.

ـ مستشفى العسيرات.

ـ مستشفى حميات سوهاج.

ـ مستشفى حميات سفلاق.

ـ مستشفى حميات جهينة.

ـ مستشفى حميات البلينا.

ـ مستشفى حميات جرجا.

وقال الدكتور مصطفى غنيمة رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، إنّ الوزارة بدأت تجهيز 320 مستشفى، دخل الخدمة 76% الأسبوع الماضي، والباقي يدخل الخدمة بالكامل خلال يوم أو يومين لاستقبال الحالات المشتبه بها، وإجراء الفحوصات اللازمة وعلاج المرضى، حتى حالات المرضى المتوسطة.