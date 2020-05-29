قاتل منسي بـ"الاختيار": شخصية "أبو عميرة التكفيري" استفزتني

قال الفنان محمد يوسف، مجسد دور أبوعميرة التكفيري، قاتل الشهيد البطل أحمد منسي بـ"الاختيار" إنه تم ترشيحه للمسلسل وكان سعيدا للغاية، حتى علم أنه سيجسد بدور قاتل منسي، وعندها خاف كثيرا من هذا الدور "شخصية مجرم قتل حد من أبطالنا ده كان مقلق أوي، واترددت".

وأضاف يوسف خلال حواره مع الإعلامية خلود زهران على شاشة "إكسترا نيوز"، "لما قريت الورق الشخصية استفزتني جدا.. هو مش تكفيري ولا إخوان.. هو واحد مجرم ومهرب مخدرات وعبيد وأعضاء، وشغال في الأنفاق ومالهوش بطاقة ولا جنسية، ولما الجيش فرض سيطرته اتقطع عيشه وشغله وقف، البزنس بتاعه بقى الجماعات التكفيرية، واشتغل معاهم بالفلوس، وبعدين بقى واحد منهم".

وتابع يوسف "شخصية ثرية جدا وجاهل جدا، وكان شخصية مستفزة مكانش هينفع يبقى شبه رجال الدين لأنه كان وصولي وعاوز يوصل لمكانة مرموقة وسط الجامعات دي".