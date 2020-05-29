نواب يستخدمون صفحاتهم عبر فيسبوك لتلقي استغاثات كورونا ونشر التوعية

أطلق عدد من نواب البرلمان تحذيرات شديدة للمواطنين، بضرورة تشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا خلال هذه الفترة، وذلك بعد ارتفاع حالات الإصابة والوفيات بكوفيد 19.

وتحولت أغلب صفحات النواب إلى ملصقات للتوعية بخطورة فيروس كورونا، مع المطالبة باستخدام تطبيق "صحة مصر" التابع لوزارة الصحة لمعرفة كافة التفاصيل الخاصة بتطورات هذه الجائحة وطرق الوقاية وإجراءات التعامل مع الحالات المخالطة للمصابين بفيروس كورونا، وكذلك الإبلاغ عن أي حالات مصابة.

وخصص الدكتور صلاح حسب الله عضو مجلس النواب ورئيس حزب الحرية، رقما ساخنا، تم تدوينه على صفحة الحزب عبر فيسبوك، لتلقي استغاثات الحالات المصابة بفيروس كورونا ومساعدتها.

وكتب النائب حاتم باشات عضو مجلس النواب عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعى تنويهات لتحذير المواطنين من تفشى المرض: "حذرنا مئات المرات من انتشار فيروس كورونا اللعين ولم يلتفت أحد لتحذيراتنا.

ووضع "باشات" سينايورهات لتفاقم الوضع إذا استمرت الإصابات بالفيروس فى ازدياد، وقال: هذا هو سيناريو إيطاليا، ووجب على الجميع "الاختيار" أما عبور المحنة أو الدخول فى نفق مظلم.

أطلق النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خدمة الواتس اب للتواصل مع مواطنى دائرتة بطهطا بسوهاج.

وأعلن عبر صفحته الشخصية على فيسبوك أرقام تعمل على مدار اليوم للتواصل مع المواطنين وحل مشكلاتهم واستقبال طلباتهم وعرضها على المسؤلين لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها.

يأتي ذلك تنفيذا لنداءات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية لتوخي الحذر والتباعد الاجتماعي، خوفا من تفشي العدوى عقب ارتفاع مؤشر حالات الإصابة بالفيروس خلال الأيام الماضية وحفاظا على صحة المواطنين وتسهيلا عليهم.

وطالبت النائبة أنيسة حسون عضو مجلس النواب المواطنين باستخدام تطبيق "صحة مصر" الذي قامت وزارة الصحة بتحديثه، بهدف الاستفادة منه في الحصول على المعلومات اللازمة والرد على الأسئلة التي تجوب في نفوس المواطنين، لا سيما وأن هناك تخبطات واضحة في المعلومات التي توجد لدى العديد من المواطنين، بخاصة ذي الثقافة المحدودة، والتي تستلزم توصيلها وتصحيحها لهم من خلال الاستعانة بهذا التطبيق.