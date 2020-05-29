"أوقاف الإسكندرية": الأوضاع بالمحافظة مستقرة وليس هناك ما يدعو للقلق

تابعت مديرية أوقاف الإسكندرية بقيادة الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف والدكتور عبدالرحمن نصار، وكيل المديرية، والشيخ هاشم الفقي، مدير الدعوة أوضاع المسجد بالمحافظة، من خلال تقارير لجان المتابعة بالإدارات الفرعية للاطمئنان على استقرار الأمور، والتأكد من عدم وجود مخالفات.

وقال الشيخ خشبة، في تصريحات صحفية، إن الأوضاع بالمحافظة مستقرة وليس هناك ما يدعو للقلق.

وأكدأن الغاية من كل هذه الإجراءات الاحترازية هو الحفاظ على رواد بيوت الله تعالى من الخطر وفق ما قررته الأدلة والقواعد الشرعية.

كما وجهت قيادات المديرية باقة من الشكر للإدارات الفرعية واللجان التابعة لها على كل ما يبذلونه ويقدمونه لخدمة بيوت الله والمحافظة على روادها مؤكدين أن الغاية العظمى هى المحافظة على الأرواح والانفس من اى خطر يهددها.