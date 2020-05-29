نجاح جراحتي ولادة قيصرية لمصابتين بكورونا في الشرقية

أجرى الفريق الطبي بمستشفيات جامعة الزقازيق، جراحتين ولادة قيصرية لسيدتين مصابتين بفيروس كورونا المستجدة، محجوزتين بمستشفى العزل التابع للجامعة.

وقال الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، إنه تم إجراء التحاليل الطبية للمولودين (أحمد ومحمد)، والتي جاءت نتيجتهما سلبية لفيروس الكورونا.

وأشار إلى أن الفريق الطبي الذي أجرى العملية للحالة الأولى، تكون من كل من: أحمد متولي مدرس النساء و التوليد، و عبدالله جودة مدرس التخدير وأحمد يسري نائب مدير قسم التخدير، وأحمد طه نائب مدير قسم الأطفال، والتمريض هيام محمد و رحاب صبحي.

وتابع: "بينما تكون الفريق الطبي في الحالة الثانية من محمد سمير مدرس النساء والتوليد، ومحمود إسماعيل مدرس مساعد النساء و التوليد ومعتز عبد العزيز مدرس مساعد التخدير، ومروة أسامة مدرس مساعد الأطفال وسارة السيد طبيب مقيم الأطفال، والتمريض علية محمد و رشا أحمد".