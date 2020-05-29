مي عمر: امتنعت عن زيارة والديّ منذ انطلاق تصوير "الفتوة"

قالت الفنانة مي عمر، إنها امتنعت عن زيارة والديها منذ انطلاق تصوير مسلسل "الفتوة"، الذي عُرض في دراما رمضان المنقضي، لعدم تعريضهما لخطر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد بحكم أنها كانت تُصور مشاهدها في هذا التوقيت.

وأضافت عمر، لـ"الوطن"، أنها جلست في منزلها لمدة أسبوعين عقب انتهاء التصوير، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا"، مضيفة أنها ليست شخصية موسوسة من الوباء بشكل عام، ولكنها تتخذ كل الاحتياطات المُعلنة من قبل الحكومة ووزارة الصحة المصرية.

وفي سياق مختلف، أبدت مي سعادة بالغة إزاء نجاحها بشخصية "ليل" في مسلسل "الفتوة"، مؤكدة أنها تلقت ردود فعل إيجابية للغاية عن الشخصية.

مسلسل "الفتوة" من بطولة ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، نجلاء بدر، رياض الخولي، أحمد خليل، عايدة رياض، هنادي مهنا، أحمد خالد صالح، ليلي أحمد زاهر وكوكبة من النجوم، من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.