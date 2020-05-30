"هنصفر العداد".. حملة شباب تحيا مصر لمواجهة أزمة كورونا: كل واحد مسؤول

مقاطع فيديو متنوعة لا تتجاوز مدتها الدقائق الـ5، تتضمن توعية ونصائح للجمهور، بضرورة التزام المنزل، وتجنب الاختلاط، واتباع الإجراءات الاحترازية لتجنب العدوى بفيروس كورونا المستجد، للوصول إلى الرقم صفر من الإصابات اليومية.

وأخرى تستهدف دعم جيش مصر الأبيض، من أطباء وتمريض تقديرًا لجهدهم ودورهم في المستشفيات، مبادرة جديدة عبر السوشيال ميديا، أطلقها شباب تحيا مصر، إيمانا منهم بمسؤوليتهم الاجتماعية، وضرورة المشاركة في مواجهة الأزمة الحالية بخاصة بعد تداول اتهامات، وجهها البعض إلى الأطباء، على خلفية أزمة وفاة الدكتور وليد يحيى أول أيام العيد.

"هنصفر العداد".. اسم الحملة الإلكترونية التي أطلقها شباب مؤسسة تحيا مصر، شريف المقدم وأحمد رضوان، يسعون خلالها إلى تشجيع الجمهور في كل محافظات الجمهورية، على الالتزام بالبقاء في المنازل لتقليل الإصابات.

وبحسب قول المقدم رئيس المكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم شباب تحيا مصر لـ"الوطن"، تجربة إيطاليا والصين التي تفشى فيها الفيروس، أثبتت دور الشعب في مواجهته، إلى جانب إجراءات الحكومة، وشعب مصر يستطيع أن يفعل ذلك، للوصول إلى صفر إصابات في وقت قريب.

الفيديو الأول لاقى تفاعل كبير من مستخدمي مواقع السوشيال ميديا، وبحسب وصف المقدم، إذا نجحنا في توصيل الفكرة والتزام بعض الأشخاص بعد مشاهدة مقاطع فيديو الحملة فقد تحقق الهدف المرجو وساهمنا في نشر الوعي وتقليل الإصابات والوفيات.

إلى جانب تشجيع الشعب على الالتزام، سعى شباب الحملة في مقطع فيديو آخر لدعم الأطباء والتمريض في كل مكان بمصر على موقفهم البطولي في تلك الأزمة، مدافعين عنهم ضد محاولات البعض الهجوم عليهم على خلفية استقالة عدد قليل منهم اعتراضا على وفاة الدكتور وليد يحيى، "موقفهم بطولي وبلاش نصدق أي إشاعة تتقال ودورنا نقف جنبهم وندعمهم معنويا"، حسب تعبير المقدم.